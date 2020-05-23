台鐵桃園站到內壢站，23日晚間約10點27分傳出意外，1267次區間車在區段內發生死傷事故，導致南下、北上列車皆延誤，預計23日23點59分恢復通車。意外詳細原因，有待進一步釐清。

台鐵傳死傷意外 桃園－內壢雙向列車延誤（圖/交通部臺灣鐵路管理局TRA）

根據台鐵臉書，5月23日1267次(區間車)22:23於桃園=內壢間東正線K61+800處，有一路人侵入路線遭撞(死傷查證中)，目前以西正線單線行車，已通知路警及119處理中，並加強播音以服務旅客。

(中時電子報)