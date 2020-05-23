台鐵傳死傷意外 桃園－內壢雙向列車延誤 22:562020/05/23 中時電子報 黃瀞儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台鐵傳死傷事故 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵桃園站到內壢站，23日晚間約10點27分傳出意外，1267次區間車在區段內發生死傷事故，導致南下、北上列車皆延誤，預計23日23點59分恢復通車。意外詳細原因，有待進一步釐清。 台鐵傳死傷意外 桃園－內壢雙向列車延誤（圖/交通部臺灣鐵路管理局TRA） 根據台鐵臉書，5月23日1267次(區間車)22:23於桃園=內壢間東正線K61+800處，有一路人侵入路線遭撞(死傷查證中)，目前以西正線單線行車，已通知路警及119處理中，並加強播音以服務旅客。 (中時電子報) #23 #台鐵 #列車 #延誤 #意外 也許您會感興趣 推薦閱讀 交長要求台鐵 適度開放北車 04:102020/05/19 生活新聞 北車大廳禁坐令交長介入 指示台鐵評估一切如常 11:072020/05/19 生活 台鐵便當進軍全家！520全台開賣 17:102020/05/19 生活 台鐵攜手全家 國家便當隊開賣 04:102020/05/20 財經要聞 北車大廳開放與否 由主管單位處理 14:372020/05/21 生活 《異聞23錄》世上唯一沒有寡婦的國度 女人要結3次婚 16:442020/05/21 搜奇 台鐵紓困、微風商家吃不到？台鐵回應了 13:032020/05/22 生活 《異聞23錄》鯨魚頭頂噴的不是海水？一堆人搞錯了 19:122020/05/22 搜奇 北車店家控紓困不公 微風：已減租近千萬 04:102020/05/23 產業特刊 北車店家拿不到紓困金 控二房東刁難 04:102020/05/23 財經焦點 社會熱門新聞 乘客拒付錢！吐口水嗆我有肺炎 司機染病身亡 - 社會 小王半夜爬人妻床 友人睡旁邊狂聽呻吟聲 - 社會 OL小隻馬外送妹爆紅 以為在國外竟是台灣這裡 - 社會 台鐵傳死傷意外 桃園－內壢雙向列車延誤 KTV活春宮！男女躺沙發「四腳交纏」 44秒影片瘋傳 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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