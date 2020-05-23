大陸全國人大繞過香港立法會審議「港版國安法」，引起以美國為首的國際社會強烈反應。白宮官員表示，美國正研究對大陸的經濟懲罰措施，英澳加等國也發表聯合聲明表達關注。但主管港澳事務的大陸國務院副總理韓正23日強調，「港版國安法」勢在必行，否則香港將永無寧日。該起事件已激化中美對峙氣氛。

另外，大陸國務院國務委員兼外交部長王毅24日下午將在北京人民大會堂舉行記者會，就「中國外交政策和對外關係」回答中外媒體提問，預料「港版國安法」、中美關係、大陸防疫等將成為現場焦點問題。

綜合外媒報導，大陸自21日晚間披露將「港版國安法」列入本屆全國人大會議審議議程後，美國總統川普稍後即警告將反制大陸，進而引爆市場恐慌情緒，22日亞股普跌，港股更重挫5.56％，創2015年7月以來最大單日跌幅。按照國安法內容，今後大陸可在香港設立國安機構，大陸執法人員甚至可能可以在香港執法。

23日稍早，美國白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）表示，美方正在緊密研究對大陸的經濟懲罰措施，以回應其推動「港版國安法」的行動，絕對不會讓中國過關。他強調，「如果香港不再是香港，不再是開放的地方，那麼它將不再是金融中心。」

同時，英國、澳洲、加拿大聯合發表聲明，對「港版國安法」表達深切關注，認為這會削弱香港的法律地位；歐盟27國也提出聲明，要求大陸遵守香港高度自治的地位。專家指出，「港版國安法」可能導致美國終止香港的特殊待遇、將香港與大陸同等對待，這將嚴重影響香港做為國際金融與商貿中心的地位。

面對國際反彈聲浪，大陸國務院副總理韓正23日上午會見港澳全國政協委員，歷時約1個半小時。港媒報導指出，對於「港版國安法」，韓正表示，去年香港「反送中」事件爆發後，大陸中央在10月底的中共四中全會上已下定決心，要建立香港的維護國家安全制度，並強調此事勢在必行，大陸有堅定決心立法和執行，否則香港將永無寧日。

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