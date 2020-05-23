女生每個月都會有經期，但有些人會有疼痛的狀況發生，甚至影響到工作。一名年輕女移工每次月經到都痛無法工作，婦產科醫師李偉浩表示，這名個案表示自己從初經開始都沒正常過，且還會有黑色的血滲出，用超音波一照，竟然發現陰道附近多了「一塊門板」。

李偉浩在節目《醫師好辣》中分享，有一名外籍移工因為月經一來就會說痛到無法工作，讓雇主只好帶來醫院檢查到底是不是真的有問題，而移工自己主述，從初經開始從沒正常過，每一次來肚子都痛到不行，且都會有黑色的經血流出。

李偉浩替她照了超音波，發現她的膀胱及子宮旁多了一顆腫塊，且腫塊藏在陰道，而陰道和處女模中間還有個私密處中膈，因為這個中膈擋住了經血的流出，讓她每次月經來經血都無法順利流出，造成劇烈疼痛。

李偉浩解釋，這是先天性異常，必須開刀將中膈削掉，經過對方同意後，先是將中膈割掉，讓經血順利流出，再把處女膜縫合回去，而這名女移工之後再也不會經痛了。

(中時電子報)