法務部日前公告的「律師資格審查會審議規則」草案，將設置「律師資格審查會」，中華民國律師公會全國聯合會23日發出新聞稿表示，審議規則攸關律師證書的停止審查、核發、撤銷、廢止及律師執行職務的停止、回復等事項，雖事先並未獲法務部徵詢意見，還是欣見法務部提出審議規則草案。

全聯會指出，律師界向來反對貪瀆司法官擔任律師，但修正前律師法第4條第1項第1款「…但受緩刑之宣告，緩刑期滿而未經撤銷或因過失犯罪者，不在此限。」的規定，導致貪瀆司法官因犯罪時並非擔任律師期間所為，而無法移付律師懲戒予以除名。

今年1月15日修正後的律師法已經把「經律師懲戒委員會懲戒除名」的要件刪除，對於貪瀆司法官不得發給律師證書，已經取得律師證書者，也應予以廢止，所以全聯會欣見法務部提出審議規則草案，期能在組成審查會後，處理涉貪司法官擔任律師的問題，特別針對已經取得律師證書者，能儘速廢止其證書。

(中時 )