外送商機在台灣夯了一段時間，外送員也成為網友茶餘飯後討論的話題，尤其如果遇到正妹、帥哥外送員，心情不免好上一整天，最近一張Uber Eats外送妹子照片掀起熱議，無論是打扮、身材都讓網友相當好奇，原本以為在國外，結果是在台灣這裡！
網友在臉書社團「UberEATS台灣」分享一張照片，只見一位身穿黑色短裙套裝、配上黑絲襪的短髮妹子，揹著Uber Eats的外送包包，「小隻馬」又纖細的背影，立刻引起網友討論，因為妹子是走路送餐，且打扮正式，不少人認為應該不是在台灣。
但有專業網友解答，小隻馬外送妹的位置，是在台中市的台灣大道、與安和路口附近，而她的身分也有可能是UberEATS業務，「這我一定給小費」、「可能是業務把uber背包當公事包用」、「好正的龜仙人」、「這身材我可以」、「敲碗正面」、「外送員穿這樣我每天叫好叫滿」。
(中時電子報)
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