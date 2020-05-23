美國運輸部指控中國大陸阻撓美國的航空公司恢復飛往大陸的航班。（圖／美聯社）

美國運輸部指控中國大陸阻撓美國的航空公司恢復飛往大陸的航班，同時還下令4家中國大陸的航空業者提交航班時刻表給美國政府。

《路透》獨家報導稱，美國川普目前沒有限制大陸航班飛往美國，但表示與中國大陸有關恢復航線的談判尚未達成協議。美國運輸部試圖說服北京允許美國航空公司恢復與大陸之間的航運。本週稍早美國運輸部也曾因大陸航班未遵守有關通知為由，推遲了幾趟大陸飛美國包機航班。

美國運輸部指出，達美航空和聯合航空公司希望在6月恢復飛往大陸的航班，理由是大陸航空公司在新冠疫情期間一直未中斷前往美國的航班。美方要求大陸中國國際航空、東方航空、南方航空、海南航空必須在5月27日之前提交航班時刻表與相關訊息。因為中國大陸航班，可能有「違法或對公共利益有害的作為」。

美聯航與上述大陸的航空公司、大陸民航總局和外交部未立即回應置評請求。

美國運輸部在聲明中說，已就上述情況向北京當局提出抗議，反對大陸阻撓美國的航空業者充分行使權利，以及美國的航空公司在公平、平等基礎上與大陸航空業者競爭的權利」。運輸部還表示，當前情況相當緊急。

美國政府於1月31日以防堵疫情為由，禁止14天內有大陸旅遊史的非美國公民入境，但未限制大陸航班入境。不過，美國主要航空主動於2月停止所有飛往中國大陸的客運航班，但貨運航班與部份客運航班仍維持暢通。

美國與大陸的航班數因此快速下滑至不到1成，但3月起又略有回復，不過這時大陸民航局又再規定每家航空只能往每一國家維持每周一班，此一規定限制了美國航空試圖恢復飛往大陸航班的企圖。

(中時電子報)