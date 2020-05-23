台北市政府推動「心中山線形公園改造計劃」，捷運雙連段帶狀公園將在今年7月動工，預計明年9月完工，議員林亮君指出，帶狀公園現有綠地約2290平方公尺，改造完成後將縮減為1560平方公尺，足足減少了3成綠地，引發當地居民不滿。對此，北捷表示，捷運雙連段間帶狀公園以公園綠地為主，遊樂設施為輔，未來完工可串聯中山站到民權西路站綠廊供民眾休憩，至於外界的看法，仍會持續溝通。

捷運中山段帶狀公園改造工在去年11月完成，推出後受好評，捷運雙連段帶狀公園則在今年7月動工，預計明年9月完工。林亮君指出，7月1日施工在即，規劃設計說明截至今日為止仍未公開，市民全然被蒙在鼓裡，無法得知相關資訊。呼籲應盡速將相關資訊上網，落實公開透明精神，並於施作前加開至少一場在地說明會，以利資訊充分流通。

林亮君表示，台北市長柯文哲曾在2014年的政策白皮書中提到「我認為打造一個綠色健康的台北，是國際城市的潮流，也是我的使命。」但實際上，台北市每人僅享有5.82平方公尺的公園綠地面積，並不是六都之首，顯見北市的綠地規劃仍有許多努力空間。

林亮君說，此案帶狀公園現有綠地約2290平方公尺，改造完成後將縮減為1560平方公尺，足足減少了3成綠地，與柯市府想打造的綠色健康台北顯有違背。近日也有許多市民想保留完整綠地空間，讓親子遊憩及休閒，敬請貴司重新規劃綠地保留方案。

對此，北捷表示，改造計畫續仍將朝「維持原先人行綠廊功能」，「改善周邊市場環境髒亂影響民眾休憩」及「提供親子友善綠地」等共創多贏目標進行。至於外界的看法，北捷會持續溝通。

北捷強調，捷運雙連站至民權西路站間帶狀公園以公園綠地為主，遊樂設施為輔，未來完工可串聯中山站到民權西路站綠廊供民眾休憩。

(中時 )