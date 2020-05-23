最新民調顯示，罷韓可能會過關，高雄市長萬一面臨補選。民進黨方面，可能推出行政院副院長陳其邁參選。至於國民黨補選人選，除了高雄市副市長李四川以外，前立委陳宜民、高雄市農業局長吳芳明、前台東縣長黃健庭都被點名。

根據TVBS民調，約有78萬高雄市民會去投罷免同意票；基進黨民調約有53萬人同意罷免。據《東森新聞雲》報導，國民黨內部人員表示，國民黨早已開始討論補選的人選。其中聲量最高的是李四川，以藍營民調來作對比，李四川僅小輸民進黨的陳其邁8至12％，有與陳一拚的實力，但是李四川參選的意願並不高。

因此國民黨高層另外點名在黨內初選敗給韓國瑜的前立委陳宜民，陳曾擔任高雄醫學大學副校長，與高雄有地緣關係，但是陳宜民日前在外交部抗議時鬧出推女警事件，對上陳其邁勝算很低。而無黨籍的吳芳明則是韓國瑜屬意人選之一，他曾隨韓國瑜出訪「賣水果」有功，不過吳芳明在高雄的基層組織動員能力並不高，勝選機率極低。

另一位被點名的就是前台東縣長黃健庭，黃健庭兩屆台東縣長成績亮眼，父親黃鏡峰也曾任國民黨高雄市黨部主委，因此黃健庭有參選的理由。

(中時電子報)