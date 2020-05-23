UNIQLO最受矚目的聯名話題-「Billie Eilish X村上隆聯名UT」，將於下周一網路商店搶先開賣，UNIQLO特別邀請品牌代言人蕭敬騰擔任正能量大使，分享他正能量的生活態度，以及LifeWear服裝帶來的美好，更帶領大家搶先瀏覽Billie Eilish X村上隆聯名UT系列，感受UT所帶來的藝術文創樂趣。

UNIQLO表示，Billie Eilish X村上隆X UT三方聯名將於下周一(25日)於網路商店同步全球登場，29日全台實體店鋪正式販售，以音樂與藝術的結合，推出獨一無二的藝術圖騰、富有新意的款式設計。

經過這次疫情後，許多民眾對服裝、生活想法產生了改變；UNIQLO特別邀請造型達人小嶼，以台灣人最喜歡的T恤單品，搭配高機能高品質的LifeWear單品，結合科技機能與設計美學，打造健康好生活、無界好生活、永續好生活以及減壓好生活的「四大好生活」衣著提案。

(中時 )