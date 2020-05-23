國民黨台北市議員羅智強。（資料照片）

高雄迎來汛期，各地降下大雨並有許多地方發生水患，高雄市長韓國瑜在各地奔波視察災情，更在臉書上貼出影片回報各地的處理狀況。韓國瑜也在市府的應變中心提到，市政團隊一定要趕快把錢湊出來，解決問題，「不然這樣每一年都淹，怎麼跟市民交代？」

韓國瑜今（23）日坐鎮指揮，和各地進行視訊連線，關心受災情況。韓國瑜表示，高雄有119個積淹水的地方，約一天時間內都大致退水完畢。他要再重申一遍，高雄市的治水理念，老天爺要下多雨，他們沒有辦法控制，但是能讓退水速度快，這是高雄市府要努力的方向。韓國瑜更感謝，高雄水利局同仁的辛勞，他會要求相關單位檢討並嚴加改善。

國民黨台北市議員羅智強在臉書表示，他在搭高鐵南下時，遇到一位年輕人語重心長的對他說

，他在高雄工作5年，看到了高雄這一年的許多改變，包括：政風乾淨了、道路變平了、淹水減少了、登革熱降了！

但是這位南漂的年輕人很難過，因為這些改變，很多人視為理所當然！羅智強感嘆，盼公道在人心，韓國瑜加油！

(中時電子報)