受到新冠肺炎疫情衝擊，各行各業生計都出現許多問題，對此政府擬訂許多紓困政策，如今更有媒體報導教育部針對家中有失業人口的大學生發放1.8萬補助金，消息傳出後遭砲轟，傍晚教育部急發聲明否認此事。對此「宅神」朱學恒PO文用2字大酸，讓網友笑翻。

教育部擬定補助大學生消息傳出，遭各界砲轟，痛罵沒繳稅的領補助，有繳稅的卻沒得領，教育部傍晚也急發聲明澄清並無此方案。面對教育部大轉彎，朱學恒在臉書開酸：「教育部啊教育部『掩面』」，嘲諷教育部。

網友紛紛留言：「我終於懂紓困的發放定義了，沒工作免繳稅的有得領，有工作要繳稅的沒得領」、「會不會變成 去參加高鐵快閃 才有補助」、「我們繳稅的稅金。。掩面」、「覺青的台灣價值~~~~~要先綁樁未來的主人翁」、「又轉彎了」、「好險轉彎了，不然爸媽領一萬，小孩領一萬八...」、「好漂亮的漂移…」、「執政黨習慣性放消息出來探風向 被批評再否認」。

(中時電子報)