資深媒體人趙少康（23）日在《趙少康觀點》指出，上次2018年公投綁大選，民進黨輸得很慘，所以2020總統選舉不准公投綁大選。

但民進黨推動修憲，又要公投綁大選了，民進黨認為公投若不綁大選，修憲不會過，因為修憲門檻很高。

趙少康認為，公投也一樣阿，公投不綁大選，公投怎會通過呢？為何公投就不行綁大選？修憲就可以綁大選？

趙少康分析，修憲對民進黨百利無一害，民進黨要把公民權的年齡降到18歲，18歲就有投票權，年輕人當然高興。

但是國民黨很慘，嘴巴不敢講反對，也說支持公民權降到18歲。但是想到一個辦法，用「不在籍投票」交換公民權。「不在籍投票」就是在大陸或是美國、東南亞台商，都可以「通訊投票」。

趙少康強調，民進黨才不會跟國民黨交換哩！民進黨擔心，華僑、台商心向藍營，因此民進黨不可能答應「不在籍投票」，不管了，罵就罵，反正罵民進黨的票也不是民進黨的！

趙少康分析，國民黨陷入兩難，以前做煞車皮，民進黨照做，一般民眾也覺得國民黨保守。現在國民黨不做煞車皮，趙少康認為，在野黨本來就是該講就要講，否則要做甚麼？！

(中時電子報)