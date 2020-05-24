《Pokémon GO》5 月活動多多，繼持續整個月的「世代大挑戰」活動，還有 17 日的「薰香日」活動後，官方宣布還將在 24 日舉辦社群日@home活動，宅在家也可以玩社群日唷！看來看看主角寶可夢是誰吧！

《Pokémon GO》官方部落格宣布，5 月 24 日將舉辦社群日@home活動，主角寶可夢是「橡實果」。活動時間是 5月24日（星期天）11:00～17:00，持續 6 小時。活動內容相當豐富，包含薰香獎勵、GO Snapshot驚喜、特殊調查活動，還有史上首次進行的社群日直播唷。

「橡實果」社群日@home活動內容：

(1)橡實果在野外出現的機率將會提高。夠幸運的話有機會遇見異色橡實果。

(2)在活動結束後2小時的最終期限讓橡實果進化，就能獲得學會「種子機關槍」的狡猾天狗。

(3)花費 NT$33，就可解鎖社群日限定的特殊調查：「橡實寶可夢的小秘密」。訓練家可以跟著維羅博士的腳步，一起研究實果和牠的進化形態長鼻葉、狡猾天狗的生態吧。牠們似乎很喜歡對訓練家與寶可夢惡作劇喔。完成特殊調查後將可獲得3個薰香、5個金色蔓莓果，以及更多獎勵。

(4)可在社群日拍幾張Snapshot照片，或許能遇見不一樣的驚喜喔。

(5)商店裡將推出限單次購買的5月社群日禮盒，內容包含厲害一般招式學習器x1、30顆高級球、3個薰香和3顆幸運蛋，價格為1280枚寶可幣。 請持續關注，以得知票券開賣時間！

(6)獎勵加碼內容：捕捉寶可夢時可獲得的XP增加為3倍、活動期間內，薰香的效果將延長為3小時、夥伴等級達「給力好夥伴」以上的夥伴，將在活動期間帶給你精靈球等實用的道具。

5 月 24 日《Pokémon GO》「橡實果」社群日期間，訓練家在台灣時間5月24日（星期天）9:00～5月25日（星期一）9:00 可以在《Pokémon GO》英文 YouTube 頻道收看史上第一次的24小時社群日直播，跟全球訓練家們一起看看橡實果和其他寶可夢在野外遊玩的模樣，或是在留言區參與討論。不管身在何方，都可以參加直播一同共襄盛舉！

(科技)