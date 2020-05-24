繼今年 2 月首度發起《Pokémon GO》社群日(Community Day)主角寶可夢票選後，Pokémon GO 開發商 Niantic 又宣布邀請訓練家票選 6 月、7 月份的社群日主角，票選時間自 5 月 24 日9:00至 5 月 25 日 9:00，為期僅 24 小時，千萬不要錯過這個表達你寶貴意見的機會！

《Pokémon GO》宣布今年 6 月、7 月份的社群日主角寶可夢的票選活動，將在 Pokémon GO 英文 Twitter 官方帳號進行。四隻候選寶可夢為：傑尼龜(Squirtle)、獨角崇(Weedle)、穿山鼠(Sandshrew)以及鬼斯(Gastly)。票選時間為台灣時間2020年5月24日（星期天）9:00至 5 月 25 日 9:00，歷時 24 小時，活動將在 Pokémon GO 英文 Twitter 官方帳號中進行。票選得票率第一名的將是 6 月社群日寶可夢，第二名的就是 7 月份社群日的主角寶可夢。

Trainers, it’s time to cast your vote! The two Pokémon with the most votes will be the featured Pokémon for our next two Community Days! #PokemonGOCommunityDay — Pokémon GO (@PokemonGoApp) May 24, 2020

由於社群日的慣例就是，當日將主角寶可夢在限定時間內進化至最終型態，都能學會社群日才能學會的特殊招式。這一點，官方也特別提早公布了，訓練家們可以多多參考。(1)傑尼龜： 將傑尼龜進化成水箭龜，牠就能學會格鬥屬性招式「波導彈」；(2) 獨角蟲：將獨角蟲進化成大針蜂，牠就能學會地面屬性招式「直衝鑽」；(3)穿山鼠：將穿山鼠進化成穿山王（或是讓阿羅拉穿山鼠進化為阿羅拉穿山王），牠就能學會「暗影爪」；(4)鬼斯： 將鬼斯進化成耿鬼，牠就能學會強大的幽靈屬性招式「暗影拳」。

《Pokémon GO》舉行今年 6 月、7 月份的社群日主角寶可夢票選活動的起跑日，正好也是「橡實果」社群日@home的時間(11:00～17:00)，同時間正好也有「世代大調查」活動進行中，訓練家們可以把握時間來體驗。

(科技)