新型冠狀病毒肺炎疫情持續延燒，不少人被迫減薪、放無薪假甚至被資遣……等，在荷包不斷失血之餘，每天的太陽照樣升起，讓人大嘆日子真的不好過！根據人力銀行統計，國內有4成6的上班族是「月光族」、每到月底總是捉襟見肘，另有5成4的上班族則是每個月平均可以存下新台幣10,000元左右，尤有甚者，每5人中就有1人正處於「揹債」的現況；面對這樣的窘境，有高達9成的上班族認為台灣社會貧富懸殊情況嚴重，尤以肩負養家重責的中壯年族群更有深刻的體悟。從整體來看，時下上班族不免有一種「存錢是在存心酸」之感，尤其對於「錢不夠用」很能感同身受！

本周小花平台《專題報導》從年輕人的角度切入，提醒你即便外在環境再辛苦、惡劣，個人理財規劃絕對不能因此中斷、半途而廢，因為你不理財，財也不會理你，不論薪資多寡，都要養成良好的理財習慣，從小處著手、讓小錢累積成大財富，畢竟積沙能成塔、滴水也能成淵。

統計：4成6上班族「月光光」、近9成認為貧富差距懸殊

說到讓許多上班族很有感的貧富差距問題，根據人力銀行調查發現，最主要的原因還是在於大環境不佳和出頭機會少、占了7成之多；其次是不夠努力和沒有優秀的學歷、占了3成左右；至於壓力來源最大宗為薪水太低、占了4成左右；其次是償還貸款、占了近3成左右，還有像是日常生活開銷，也讓上班族備受壓力，時時擔心會入不敷出。

你是領薪族？是否每到月底也陷入入不敷出「負儲蓄」的窘境？該調查並指出，國內有4成6的上班族雖然每個月固定領薪，卻無法存下一毛錢，這些人收支剛好打平、沒有多出一毛錢自然無法存到錢，再糟糕一點是入不敷出、錢不夠用淪至要借款度日。另一方面，有5成4的上班族則是勉強可以擠出錢來儲蓄，每個月平均可以存下10,000元左右，約占個人薪水的3成。

如果再進一步從族群階層分析發現，肩負養家重責的中壯年上班族果然是最需要花到錢的一群人、荷包也最傷，每個月平均要花掉30,000元左右才能維持基本的生活開銷；相對來說，單身未婚的上班族較能精省荷包，每個月平均花費落在20,000元左右，兩者之間差了10,000元，對於有心想存錢的人來說，這是一個很好的立基點。

另一方面，值得注意的是，國內上班族的戶頭存款平均有24萬逾元，其中有近4成的上班族存簿裡的存款少得可憐、不足10,000元，可見有不少上班族個人理財觀念仍嫌薄弱，常見賺得多花得多、賺得少也花得多！

積沙成塔、滴水也能成淵，也要小心誤觸理財地雷！

從現在起，跟月光族說「不」吧！關鍵在於養成良好的理財習慣，有好的開始，就等於成功了一半。小花平台保險顧問提醒，年輕人很容易率性而為，在消費前往往不多加考慮就買單，想花就花、想買就買的用錢態度自然是「月光光」，也就「心慌慌」了！

(中時電子報)