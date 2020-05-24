前陣子小編自己一個人去吃從日本來台展店的排隊名店「一蘭拉麵」，先前已去吃過幾次，每次去必定排隊，這次也不例外，儘管新冠狀病毒肺炎疫情仍在持續，絲毫澆不熄眾人想吃拉麵的熱情！小編在吃拉麵時，意外發現有許多人也是一個人去吃，一格一格的單人座位，就算是獨自吃飯也不顯突兀，加上沒有低消、省去點餐金額的壓力，可能因此獲得不少單身族群的青睞。據了解，這股標榜「一個人吃飯也不怕」的單身商機是從日本、南韓延燒而來，除了一人拉麵外，還有一人麻辣鍋、一人酸菜白肉鍋、一人燒肉……等，隨着近年全球單身人數不斷增長，單身族群漸漸成為社會的新主流，未來可以預期「一個人吃飯」、「偶爾也想要獨處」的隱藏商機無限，本周小花平台《樂活單身》專欄為讀者分析，「一個人經濟」時代已來臨，隨時都做好可以單身的準備，尤其是保險，一定要做足保障，活出一個人的自信與驕傲！

大前研一：「一個人經濟」來了，誰掌握商機就是贏家！

被英國《經濟學人》譽為「世界5大管理大師」的日本知名經濟評論家大前研一，早在10年前就已洞燭先機，在其所著的《一個人的經濟：成熟市場也有大金礦》一書中提出「一個人經濟」概念，時序來到9年後的今天，這股獨特的社會現象不僅在日本，也蔓延至台灣、香港、中國大陸及韓國等地，「一人戶經濟」崛起，獨食、獨飲、獨影成為新創趨勢，在以往女性獨自吃飯被視為奇怪又尷尬，到了今天已是稀鬆平常，一點也不感到突兀。

大前研一在該書中提出一個「另類思考」，在高齡化、少子化及網路化3方串連的連鎖效應下，今天的時代，是年輕人「想要」一個人生活、中年人「愛上」一個人生活及老年人「必須」一個人生活，以下針對各個不同年齡層進一步做說明：

20歲、做個「有為青年」，追求一個人生活的自由。

30歲、樂當「單身貴族」，期待王子與公主的出現。

40歲、接受「快樂敗犬」，一個人自由自在沒牽絆。

50歲、像個「有婚寡婦」，老公最好不在家。

60歲、晉升「資深主婦」，拒當老公和孩子的女傭。

70歲、變成「失伴老人」，把每天都當成是星期天。

大前研一認為，「一個人」這個形容詞不僅是一種生活方式，也是一個好生意，包括個人與企業在內，都應該要做好準備，迎接全新「一個人經濟」時代的來臨，不論是上學的、上班的或是單身的、已婚的，又或者有伴、沒伴，每個人都正在或是準備過這種「一個人的生活」，「誰掌握了這股商機，誰就穩做時代的『贏家』！」

(中時電子報)