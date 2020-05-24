在第十七屆華為全球分析師大會期間，ETSI（歐洲電信標準化協會）、中國寬帶發展聯盟、葡萄牙電信、華為聯合發起F5G全球倡議，呼籲全球光纖網路產業上下游環節加入F5G產業組織，共同推動產業繁榮發展，擁抱F5G時代。

邁入萬物互聯的智能時代，聯接將無處不在，成為整個智能社會的堅實底座。像移動網路一樣，光纖網路也已經邁入了第五代，基於5G和F5G的業務創新不斷豐富，5G+F5G將推動全球數字經濟的快速發展。然而我們也看到，光纖網路產業的發展依然存在產業生態碎片化的問題，制約了全球產業的繁榮。對照移動網路產業所構築出的蓬勃生態，全球光纖網路產業的廣泛協同已刻不容緩。

大陸工信部通信科技委常務副主任、中國電信科技委主任韋樂平認為：「為了更好地支撐5G等新技術、新應用的廣泛部署，並將光纖網推向一切可能的泛在應用場景，業界有必要圍繞新一代光纖網F5G，構建涵蓋傳送網、接入網和駐地網三個基本應用場景的統一規範。減少不必要的碎片化私有規範，提升光產業的規模經濟效益。」

ETSI ISG F5G 主席Luca Pesando指出：「2月25日，ETSI正式成立F5G產業工作組（ISGF5G），提出了」光聯萬物(Fibre to Everywhere)」的產業願景，定義了FFC（full-fiber connection，全光聯接）、eFBB（enhanced fixed broadband，增強型固定寬帶）、GRE（guaranteed reliable experience，極致體驗）三個F5G應用場景。我們希望更多的上下游產業組織能夠加入到F5G產業陣營中來，攜手推動光產業的繁榮。」

中國信息通信研究院技術與標準研究所所長、寬帶發展聯盟副秘書長敖立表示：「大陸正快速進入F5G時代，百兆光纖寬帶全面普及，截至今年2月，千兆寬帶用戶已達197萬戶。在此基礎上，大陸也在全面加速F5G的應用創新，推動大陸數位經濟的發展。大陸的實踐經驗將為全球各國的F5G發展提供參考和借鑒。」

葡萄牙電信CTO LUIS ALVEIRINHO表示：「葡萄牙電信正在引領歐洲的VHCN（Very High Capacity Network）網路的建設和發展，這張強壯的光纖網路有效滿足了其用戶的日常工作和生活需求。我們相信F5G產業將會有一個更加光明的未來，葡萄牙電信也將全面踐行全光纖網路的發展戰略，為更多的用戶帶來更好的寬帶生活體驗。」

華為常務董事汪濤同時指出：「固定網路需要健康的產業生態，F5G標準和產業組織的創立，標誌著構建完整固網產業生態的開始。F5G的提出，正是構建完整光產業生態的最佳時機。華為已經明確提出了面向F5G時代的智簡全光網戰略，打通了光接入、光傳送兩個業務領域，以光終端、光接入、光傳送『三束光』系列產品創新，打造無處不在的光聯接，構建觸手可及的品質體驗。」

F5G將實現從光纖到家庭向光纖到企業的延伸，極大地豐富F5G的業務場景，基於一個完整的F5G產業生態，將進一步擴大全球光產業的空間，開啟全球光產業的新時代。

(中時電子報)