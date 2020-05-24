難道這裡也有魔神仔嗎？大陸廣東一名9歲男童，跟著叔叔上山玩耍時，意外走失，家人、當地村民、警察還有消防隊，全員出動搜尋男童，地毯式搜索卻仍不見蹤影，9天後家人都快放棄希望，想不到在1公里處的懸崖邊，找到哭泣的男童，身上僅皮肉傷，身體狀況沒有大礙。

搜救人員在懸崖處找到男童(圖片取自/楚天都市報)

10日中午，男童與叔叔依照當地習俗到山上祈福，因為當天上山人多，男童與叔叔走失，家人得知男童走失後，立刻動員村民、警方等入山找人，經過一天一夜，仍未發現男童任何蹤影，之後持續搜尋幾天，家人一直都沒有放棄，表示就算孩子遭遇不幸，也要把遺體找到。

男童山中迷失9天，身體並無大礙(圖片取自/楚天都市報)

直到19日，當地一處發電站的員工，晚上聽到附近山林傳出孩子的哭泣聲，立即報警，搜救人員連夜搜尋，隔天上午循著哭聲，搜救人員在一處山腰懸崖找到男童，奇怪的是，此處距離男童走失的地方僅1公里遠，且依懸崖高度，一般來說小孩子根本爬不上去。

家人推測應該是男童走失後，在山林間亂走，爬到懸崖時進退不得，才被困那裡，且因為男童患有殘疾無法說話，沒人知道他這幾天如何度過、生存下來，值得慶幸的是，男童能生還就是奇蹟。

(中時電子報)