看「美」景看到迷路了！有名男網友在臉書社團「加藤軍路邊隨手拍」分享一張照片表示，他日前走在路上看到一名穿著緊身白色小可愛背心的陽光妹子，仔細一看，對方似乎沒穿內衣，不僅胸部輪廓展露無遺，還隱約透出10元硬幣大小的點點，讓他看到瞬間迷路。

照片上可見，這名陽光妹子身材勻稱，還擁有一身健康的小麥色肌膚，一看就是運動型美女，尤其穿著白色緊身背心，搭配超短牛仔熱褲，難免會讓男生多看幾眼，只是，上半身穿的太單薄疑似「無罩」，以致隱約透出二個「激凸」。

網友看到畫面暴動留言「這種狀況我也會迷路」、「老司機帶路囉」、「迷失在山巒之間」、「麻煩帶到我房間」、「這膚色運動能力一定很強，我剛好也很喜歡…運動」。有人也發現妹子沒穿布拉，忍不住笑說：「無罩駕駛喔」、「有點微凸」、「隱約看到東西」。

但有人反駁：「感覺像胸貼」、「這明明有穿胸罩」、「就有墊啊」、「很明顯有穿啦」、「到底哪裡像沒穿了」。

(中時電子報)