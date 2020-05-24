海軍敦睦艦隊於3月發生集體感染新冠肺炎歷經多時，如今恢復昔日猛虎般的良好狀況。其中在以擊技為主的莒拳隊裡，有2名稀有女性隊員相當的不一樣。不管是4000公尺、「正拳」伏地挺身、長時間武姿定格照樣能夠做到。她們就是前亞運金牌得主蘇筱婷和潘冠宇，也是莒拳隊裡屬一數二的主要戰力。

誰說陸戰隊只有男性軍人才能夠勝任，在陸戰隊裡以武技為主的莒拳隊裡，就有著女性隊員一樣跟著男性隊員照樣被操，不管是4000公尺、「正拳」伏地挺身、長時間武姿定格照樣能夠做到。新生代女隊員潘冠宇即是如此的閃耀之星，她不僅習武跆拳道多年，無論多艱辛的訓練都能堅忍不拔完成。同樣為莒拳隊女隊員蘇筱婷，作為前輩兼女性隊員，除了提攜後輩之外，也是莒拳隊裡屬一數二的主要戰力。

潘冠宇雖然從小經常參與各個運動賽事，面對莒拳隊的高強度訓練仍稍嫌不足，受訓過程也曾萌生出退訓念頭，歸於蘇筱婷不斷加油打氣，使得潘冠宇堅持至今，實力也大為增進。(青年日報提供)

潘冠宇出身於單親家庭，為了減輕家中負擔而投入軍職，由於從小習武跆拳道，進而想加入莒拳隊跳戰自我。潘冠宇表示，因為從小喜歡接觸運動，所以靈魂裡存在的「好動」因子，也是自己選擇加莒拳隊的原因。

陸戰莒拳隊著名嚴苛的「正拳」伏地挺身魔鬼訓練的訓練痕跡。(青年日報提供)

潘冠宇加入莒拳隊的時間並不長，雖然她從小經常參與各個運動賽事，然而面對莒拳隊的高強度訓練仍稍嫌不足，受訓的過程中也曾萌生出退訓念頭，也歸於資深女中士蘇筱婷不斷加油打氣，使得潘冠宇即使現在面對3、4千公尺、「正拳」伏地挺身、長時間單一姿勢皆已游刃有餘。她表示真的想放棄，特別感受到極限時，但蘇媽溫暖的關懷，總會適時拉她一把。潘冠宇也把蘇筱婷作為在莒拳隊裡的學習目標，期盼自己能像蘇筱婷一樣的強大，未來也能提攜其他後輩。

資深中士蘇筱婷在新生代潘冠宇身上看到堅忍不拔的精神特質，使她想大力拉拔潘冠宇成為莒拳隊內的閃耀之星。(青年日報提供)

潘冠宇所說的蘇媽就是資深中士蘇筱婷，她總在潘冠宇最困難時候，以叮嚀語氣提醒，並慷慨分享自身經驗，讓潘冠宇能夠持續堅持隊內魔鬼訓練。蘇筱婷認為，她在潘冠宇的身上仿佛看到自己年少時的韌性，同樣懂得跆拳道武技的隊員、不服輸的精神，使她看到後生可畏的景象，進而想傾囊相授潘冠宇，讓她成為莒拳隊閃耀之星。

蘇筱婷和潘冠宇經常相約自主操練，若非仔細查看真會讓人誤以為是雙胞胎，陸戰莒拳隊女性隊員的精神傳承，相信讓莒拳隊女力更為閃耀明亮。

(中時電子報)