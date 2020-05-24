蔡英文與賴清德520就任總統、副總統後，台灣的成敗將由他們一肩擔起，台灣未來國運是否興隆，從命理角度觀測，也可以找到一定的軌跡。命理大師楊登嵙指出，除了天時、地利，英德配組合最能人和，可說福星高照，一路唱旺台灣。

「天時、地利、人和」是個人成功與國運昌隆的三個重要因素，台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙教授表示，三者缺一不可。不過，天時不如地利，地利不如人和，人和在運勢上居主要關鍵。

先從天時來看，庚子年在以往的歷史，往往發生重大的災難，而且傷亡人數慘重，動輒數十萬人。2020庚子年確實也是個壞年，新冠肺炎病毒肆虐，造成截至目前為止488萬人確診，32萬人病故。不過，這次的新冠肺炎，由衛福部部長陳時中領軍指揮處理疫情，表現亮眼有成，堪稱全世界處理得最好的國家之一。

在地利方面，楊登嵙分析，台灣的地理位置位於西太平洋第一島鏈中央地帶，控制台灣海峽、巴士海峽及鄰近太平洋海域，亦為東北亞最南端及東南亞、南海海域北端的銜接要域，也是中國大陸進出太平洋的門戶，對中國大陸由陸權往海權的發展策略具有極重要的戰略意義，對美國、日本來說更是第一島鏈重要的一環。

楊登嵙還提到，中央山脈是台灣的「聖山」，每逢颱風來臨，這「聖山」幫台灣擋掉了不少災難，而且過去蔡英文總統四年任內，颱風幾乎都從台灣兩側而過，蔡英文總統真的是「福星」！

最後在人和方面，更能看出英德配的完美組合。楊登嵙從姓名學角度來看，名字第一字代表祖德、父母、長輩、遺傳、少年，第二字代表平輩同事、外交、人際關係、中年，第三字代表事業、投資、財帛、晚年，因此選總統第三個字非常重要。對於「英德配」，這樣的組合加分最多！

楊登嵙進一步分析，蔡英文民國45年生，生肖屬猴，賴清德的名字第三字德有兩個人，可讓猴升格當美猴王。此外，賴清德當副手，象徵民進黨整合成功，能團結各方力量，得到更多票數，成功在望。果真，這組合贏得2020年總統大選。未來，「英德配」當然也能讓台灣國運昌隆。

楊登嵙說，在這次的新冠肺炎疫情，世界各國認同台灣，肯定台灣！台灣未來在國際舞台會有更多朋友，路會更寬廣。

(中時電子報)