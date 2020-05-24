喬丹生涯最經典戰役之一，也就是1997年NBA總冠軍賽G5的「流感之戰」，儘管喬丹在「最後一舞」紀錄片當中坦承，自己當時並未罹患流感，而是吃了披薩造成食物中毒，沒想到如今有了全新真相，那就是喬丹當時罹患高山症了！

這次提供「流感之戰」真相的人，是NBA相當資深的隨隊記者，且是「喬丹法則」作者山姆史密斯，他最近接受《ESPN》訪問表示，喬丹在1997年總冠軍賽G5賽前沒有罹患流感，也沒有所謂的吃披薩食物中毒，單純只是高山症罷了。

畢竟當年公牛前往爵士主場踢館期間，居住飯店位於猶他州帕克城，當地海拔約7000英尺，至於爵士主場所在的鹽湖城，當地海拔則是4226英尺，就因這樣的海拔改變，導致喬丹罹患高山症，且出現頭痛、嘔吐、全身無力、失眠等症狀。

山姆史密斯表示，儘管喬丹當時症狀跟高山症吻合，他卻沒有揭露事情真相，主因是喬丹自認罹患這種疾病缺乏男子氣概，無論是流感或食物中毒，聽起來都比高山症嚴重許多，但這真是「流感之戰」的真相嗎？恐怕只有喬丹自己才知道了。

(中時 )