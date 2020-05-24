影音取自YouTube/內門起義

疫情指揮中心指揮官陳時中23日晚間南下墾丁，邊巡視邊旅遊，宣傳「防疫新生活」，人氣爆棚，不少民眾事先到場，只為睹到阿中部長，但不少網友看到旁邊的屏東縣長潘孟安後氣炸，痛罵「屏東現在還有地方淹水，你跑來迎接阿中？」

「防疫五月天」南下墾丁，在潘孟安陪同下，陳時中先在墾丁派出所致詞，接著到墾丁大街上大吃新鮮生魚片，還幫老闆簽名在衣服上，慶祝「期中考過關」，同時示範「防疫新生活」。

但不少網友看到潘孟安出現，氣得大罵：「屏東還有地方淹水，他怎麼在這裡」、「淹水不管，跑來迎時中...」，YouTube頻道《內門起義》更上傳了淹水影片影片，痛批「屏東縣南州鄉萬華村正在為大家示範什麼叫淹水~而屏東縣長在迎接時中」，網友紛紛留言：「顏色對了，連針都能吞」、「屏東淹水...縣長沒事...但要罷免韓市長...」、「屏東淹大水，綠媒不報，縣長跑去宮迎時中」、「如果是在高雄又要被大作文章了」。

(中時電子報)