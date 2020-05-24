大陸國務院總理李克強於全國人大會議上發表工作報告時，在涉及台灣的部分未如過去一貫使用的「和平統一」字眼，而是只提「統一」未提「和平」，美方分析人士說，李克強工作報告字斟句酌，必定有其意義。前美國在台協會主席卜睿哲認為，報告對台部份的改變，主要是針對美國。因為在北京看來，改變現狀最重要的力量來自川普，多過於來自台灣。

《美國之音》分析指出，李克強在北京第13屆全國人大第3次會議上發表的工作報告上說，要堅持對台工作大政方針，「堅決反對和遏制『台獨』分裂行徑」。他還說，要促進兩岸交流合作、深化兩岸融合發展，「團結廣大台灣同胞共同反對『台獨』、促進統一」，開創民族復興的美好未來。

兩天前，台灣蔡英文總統才在她的第二任就職演說中表示，不接受中國以「一國兩制」來矮化台灣、破壞台海現狀，並重申以「和平、對等、民主、對話」作為與中國大陸互動的原則。

因此，美國智庫學者認為李克強的說法非常重要。

史汀生中心（Stimson Center）中國專案主任孫韻(Yun Sun)認為，「這的確是一個重要的政策轉變」。她說，「近來的發展讓中國大陸的焦慮也在以倍數增加，對風險的容忍度也在快速上升。總理在兩會中的報告，每一個字都是精心擬定的，所以我不認為省略『和平』是不小心犯錯。它清楚地發出一個資訊。或許有些人會認為這只是在嚇唬人，不過由於目前的一些情況，我不會排除任何可能」。

前美國在台協會主席卜睿哲(Richard Bush)也認為，李克強只提「統一」卻省略「和平」2字是一個非常重要的動作，但是否代表北京對台政策的重大轉變他還不能完全確定。「這當然非常重要，因為它出現在總理的工作報告裡。不過這不是我預期中華人民共和國在宣佈如此重大政策改變時的文件，所以我並不完全確定」。他表示，「第一個可以得到更好理解的機會，可能是外交部長王毅在人大結束後的記者會。」

目前也是布魯金斯學會辜振甫與辜嚴倬雲台灣講座客座資深研究員的卜睿哲說，「值得思考的一個可能性是，這個改變是針對美國多過於針對台灣。在中華人民共和國的看法中，或許川普政府在改變現狀要多過於蔡總統在改變現狀。」

卜睿哲日前在布魯金斯學會網站上發表關於蔡英文就職演說的文章指出，由於中國大陸的負面反應，蔡英文「穩步前進」的做法應該不會令人意外。即使在她的第一任期中，蔡英文便尋求以她自己的方式來使北京對她放心，但卻得到北京的負面，因此現在也看不出有什麼理由要做新的讓步。

(中時電子報)