基隆市議員宋瑋莉的兒子林益諄（左1），同時也是國民黨中央委員，他指出，千萬別選出，會欺騙市民的政治人物。（林益諄提供／吳康瑋基隆傳真）

市長你選誰！6月6日罷韓投票倒數，台北市長柯文哲23日面對媒體提問是否提名黨內人士布局高雄市長時回應，自己僅想一想而已，但下午又邀請曾誓言參選基隆市長的藝人許效舜來替民眾黨地方政治研習演講，引發外界聯想，更引發基隆人對2022市長選舉名單的好奇，臉書社團「基隆人大小事」，於當晚更製作投票，結果出乎眾人意料，截至當晚12點，由許效舜以359票拔得頭籌，令地方人士跌破眼鏡。

市議員宋瑋莉的兒子，同時為國民黨籍中央委員的林益諄表示，對於社團所舉辦的票選活動結果並不意外，他認為以往民眾會崇拜、認同想與政治人物照相合影互動，是因為政治人物因職務的關係，為人民做了許多付出、更幫助許多人改善生活，直覺認為就連可以合影都非常光榮，但他認為，現在的政治人物無論在操守及形象的保持都有待加強，更時聞造成社會事件等負面形象增生，他怒批，自己也有聽聞利用職位騙錢、騙色、騙支持者感情者，更誇張的還有桃色糾紛、酒駕官說等等，令人不甚唏噓。

林益諄指出，身為政治人物自然與藝人無差別的都屬於公眾人物，但政治人物因聲量及曝光度沒藝人多，可能會淹沒於民眾日長所見的新聞海之中，他呼籲市民，要用心去體會那些有心想為基隆付出的公眾人物，一定要莫忘初衷的來投票，投出屬於在地基隆的未來。

也有洪姓網友表示，自己投給其他這個選項，因為從新北市長侯友宜在過去任職八年的副市長後，獲得人民信任升格成市長，以及北市柯P循此模式培養黃珊珊接棒，都看得出「政策連貫性」對於一個城市的發展何其重要，很多事情如果不做個十年是看不出效果，尤其是城市轉型跟發展，對此，林益諄指出，他也非常認同這一點，因為自己跟母親都是在地的基隆人，從出生到長大都是有基隆的灌溉栽培才得以成長，因此自己及母親也才最懂得基隆要得是什麼。

林益諄說，希望無論各地的市民都要用心去看，用眼睛來審視，真正對基隆人好的政治人物，絕對是經得起考驗的，他強調，任何一個人當上市長，當然要用最實際的方式，灌溉基隆的交通、商業、醫療、教育、人文、生育等方面問題，並引進友善企業來讓這座城市變得更好 。

(中時 )