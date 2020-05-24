博物館一年要用多少衛生紙？新北市瑞芳區的黃金博物館一年有高達200萬的參觀人次，館內13間廁所一年會使用超過300箱的衛生紙，就有業者「正隆股份有限公司」於22日致贈黃金博物館60箱環保衛生紙供應館內廁所使用，提供遊客柔軟潔淨且對環境友善的生活用紙，享有舒適、綠色意象的如廁環境，與博物館攜手共創綠色山城。

館長王錦華表示，黃金博物館因地處金瓜石的核心區域，不只服務購票入館的民眾，也是許多往來登山客重要的休憩地點，她說，要滿足龐大遊客的需求，對博物館著實是個負擔，也因此，博物館透過異業合作，尋求與理念相符的企業合作，提供遊客更好的服務品質。

創業逾一甲子的正隆股份有限公司，是國內環保家用紙先鋒，使用不砍伐樹木、採用再生紙漿製成，成功發展綠色迴圈，每年使用逾180萬噸回收紙類，且超過2／3回收自臺灣，回收紙再利用率高達 92.6％，不僅創造紙業回收的循環經濟，也對環境保護做出貢獻。博物館此次與正隆合作，除了能緩解遊客用紙需求，也希望透過與綠色企業的合作，彰顯博物館環保思維，落實節能減碳、愛護地球的具體行動。

(中時 )