新北市泰山區中港南路一家倉儲鐵皮屋，凌晨1時35分發生火警，消防人員到場時已全面燃燒、消防局說，目前詢問無人員受困，正全面灌水搶救中。

消防局說，現場為1層樓放置日用品鐵皮屋，凌晨2時9分火勢侷限，目前派遣3大隊、2中隊、17分隊，由副局長率應變小組前往救災，起火原因還在了解中。

(中時電子報)