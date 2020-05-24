快訊》新北泰山區鐵皮屋凌晨大火 全面燃燒 03:032020/05/24 中時電子報 吳家詮 、中國時報、賴彥竹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北泰山區鐵皮屋凌晨大火全面燃燒，消防局全面搶救。（讀者提供/吳家詮傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市泰山區中港南路一家倉儲鐵皮屋，凌晨1時35分發生火警，消防人員到場時已全面燃燒、消防局說，目前詢問無人員受困，正全面灌水搶救中。 消防局說，現場為1層樓放置日用品鐵皮屋，凌晨2時9分火勢侷限，目前派遣3大隊、2中隊、17分隊，由副局長率應變小組前往救災，起火原因還在了解中。 (中時電子報) #新北 #泰山區 #鐵皮屋 #凌晨 #大火 #全面 #燃燒 #鐵皮屋 #消防局 也許您會感興趣 推薦閱讀 操場變水池 新北讓學校變海綿 04:102020/05/20 地方新聞 吳鳳大讚防疫 新住民足甘心 04:102020/05/20 地方新聞 新北企業結合社區防災 增7家簽備忘錄 04:102020/05/20 地方新聞 興富發新北金山凱悅溫泉飯店 下周動工股價開高 10:422020/05/20 財經 結婚Double愛你 新北三姊妹相揪同日嫁 12:502020/05/20 生活 營建廢棄物無處去 新北：一周內找業者舉行協調會 17:472020/05/20 生活 我愛你 今天結婚破6000對 新北最多 18:222020/05/20 政治 520月神降臨新北新月橋 侯友宜見證新人求婚 19:512020/05/20 生活 加碼紓困桃園 新北議員籲中央：別對新北已讀不回 17:372020/05/21 政治 金新款待振興國旅安心玩 04:102020/05/23 社會新聞 社會熱門新聞 乘客拒付錢！吐口水嗆我有肺炎 司機染病身亡 - 社會 快訊》新北泰山區鐵皮屋凌晨大火 全面燃燒 - 社會 小王半夜爬人妻床 友人睡旁邊狂聽呻吟聲 - 社會 KTV活春宮！男女躺沙發「四腳交纏」 44秒影片瘋傳 - 社會 OL小隻馬外送妹爆紅 以為在國外竟是台灣這裡 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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