趙擎即將復出演台劇。（粘耿豪攝）

趙擎即將復出演台劇。（粘耿豪攝）

90年代歌手、當紅小生趙擎，過去10多年都在大陸發展，不過他三個月前返台看生病的媽媽加上疫情影響，一時回不了大陸，剛好獲三立邀請加入新八點檔《天之驕女》演出，也因此必須與交往3年多的大陸小女友分隔兩地至少一年。不過他笑說，女友對他很有信心，還老神在在跟他說：「你一定不會出軌，因為你真的很無聊！」

雖然女友比51歲的他年紀小了20多歲，不過趙擎說，兩人不僅相處沒有代溝，女友比他更理性懂事且個性獨立，常對他說「你可不可以成熟一點？」、「你演戲演太多了，還在童話故事裡生活，還好你當演員，因為你的生活太夢幻了」。這次知道他要留在台灣拍戲，且可能要待一年以上，她也認為有好的工作很棒，替他開心，反而是自己問她「妳都不擔心嗎」，「她知道我的信仰，我很愛上帝，她很相信我，知道我不敢做任何對不起她的事！」等疫情結束，他會讓女友來台灣，或利用拍戲空檔回北京看女友。

至於是否有結婚打算？他說還沒想到那一塊，畢竟自己還沒完全從上一段失婚的痛苦中走出來，「當時傷害真的很深！」

他坦言這次會毅然決然決定留在台灣拍戲，還有一主要原因，就是曾受到很大的「打擊」！原來他一些大陸朋友之前到台灣觀光時，會興高采烈問台灣人：「你認識趙擎嗎？」結果居然多數人都回「趙擎是誰」，友人回大陸後還笑他「你不是在台灣很紅嗎？怎麼台灣人都不認識你這個台灣演員？」後來他才發現原來自己離鄉太久，現在台灣年輕人已經都不認識他了。

此外，他72歲的媽媽近年健康狀況不佳，已有失智症狀，讓他覺得心疼，「以前兒子是個知名演員，似乎可以讓媽媽覺得驕傲，她聽不懂台語，但會為了我看民視八點檔，只看字幕就好。但自從我不演台灣戲劇後，她也不看八點檔了」。除了回來就近照顧陪伴，也希望媽媽在電視上看到他的作品，或許會比較開心、可以重拾驕傲。

他當年以歌手身份跨足戲劇圈，演出《台灣水滸傳》、《七世夫妻之梁山伯與祝英台》、《乞丐郎君千金女》等戲劇成為一線小生，這次是他首度進三立演戲。他說原本也擔心太久沒講台語、很有壓力，但一知道導演是馮凱，他就放心了，「當年沒有凱哥和製作人周遊就沒有我！」他在與馮凱合作《梁祝》前已演了10年戲，卻是遇到馮凱後才在導演的指點下如「海綿捏乾後再瘋狂吸水」，驚覺自己原來根本不會演戲。除了表演啟蒙恩師馮凱，張琴是繼《梁祝》後再度演他媽媽，女主角韓瑜曾多次與他配對演夫妻，他也和黃少祺合作過《劉伯溫傳奇》，演他老婆的江祖平雖然沒合作過，但他很欣賞她演戲風格。

決定回台灣拍戲後，他租屋而居，準備歸零重新開始新生活，沒想到日前發生慘劇，他某日輕裝騎單車出門時，長夾錢包塞在短褲口袋，結果竟然掉了，身分證、健保卡、銀行卡等重要證件都隨之不翼而飛，原本經紀人安慰他在台灣掉錢包很容易找回來、一定會被送去警察局，只是事隔半個多月了，還是沒下文。他苦惱地說，因為大陸的銀行卡也都在錢包裡面，偏偏現在因為疫情完全無法回去處理補辦，他在台灣也沒有銀行帳戶，目前生活所有開銷只好先跟經紀人借貸。

(中時 )