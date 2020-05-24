「內門動物園」名詞不復在，高市府正式拍板為「內門觀光休閒園區」，但過去5年來，只聞樓梯響，地方期待落空，抱怨連連，更曾引發藍綠角力戰；在改朝換代後，韓市府以整體區域發展為思考，納入鄰近實踐大學開發案及輔導紫竹寺香客大樓轉型為旅館，串起地方觀光、文化、商業，活絡產值。

「內門觀光休閒園區」計畫一波三折，起因為壽山動物園腹地僅10餘公頃不敷使用，有了遷移聲浪，前市府曾朝園區擴建努力，請立委與軍方協商釋出土地，但因土地坡度過斜等因素，最後因不了了之。

壽山動物園也一度考慮「搬家」選項，但遷移茲事體大，必須有充分場地，但開發新的動物園並非易事，保育團體有不同想法，加上國內動物園找不到統一的中央主管機關，高市觀光局順應民意、生態及地形，折衷改為內門觀光休閒園區。

內門觀光休閒園區卡關5年多，韓市府趕進度中，但不做一次大規模開發，而是分為3期構想。第1期先開發紫竹寺南方11.5公頃土地，2022年先開水鳥區、溫和動物區、原生動物區、原生植物，第2期為2023年啟動玻璃屋餐廳結合熱帶園區，添加商業價值。

第3期計畫則是鎖定台糖193公頃土地，去年傳出台糖評估高市府無力承租，將釋出做綠電。據悉，觀光局已與台糖協調獲得共識，目前先不急著做，視1、2期成效後，決定開發期程、啟動環評等方向會更明朗。

(中時 )