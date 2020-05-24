因應疫情影響，基隆市為減少群聚風險，將108學年度的課程博覽會改採線上方式，透過社交平台直播、線上會議室及非同步線上課程等方式辦理，提供中小學教師觀摩平台，同時也讓家長掌握新課綱課程運作的整體樣貌，基隆市政府說，這次線上課程博覽會主要包括課程發表與交流、公開授課直播，以及學校社群運作成果分享，期盼可以達成親師合作。

十二年國教課綱自108學年度起實施，基隆市政府及學校為落實素養導向教學，不斷試辦多元課程來累積經驗，這次課程發表分為國中小，國小為素養導向單元教案，如長樂國小的版畫藝術、港西國小「Me and others」，國中為彈性學習課程，有碇內國中「山海基隆」、百福國中「好讀好圖＆新聞挖挖哇」等課程。

教育處指出，公開授課是提升教學品質的重要措施，藉由外界的解度，提供授課教師在教學上的回饋，這次線上課程博覽會，主要由國教輔導員公開授課，一方面由輔導員推廣素養導向教學示例，同時強化公開授課的流程，以達到實質效益，教育處說，這次公開授課也將錄製成線上影片，提供各校未來經營社群來參考。

教育處林祝里處長表示，新課綱能否成功關鍵在課堂，教師不藏私地展現教學技巧，分享教學經驗的態度，值得肯定，她指出，教育處是學校的後盾，未來將持續支持學校課程發展與實踐，長期陪伴教師專業成長，運用線上科技，促進校際及教師間更多交流。

(中時 )