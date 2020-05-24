小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（23日）新聞重點。

【1】業者笑了 國旅回溫訂房估達9成

新冠肺炎疫情降溫，國內旅遊則是反彈回溫，台東旅宿業者訂房明顯增加，6月端午節連續假期，訂房率已達6至7成，預估最終可能達到9成，讓苦悶許久的旅宿業者露出難得笑容。

【2】阿根廷又倒債 全球金融恐釀災

新冠疫情導致全球對出口商品需求急劇下降，一波主權債務危機正襲向債台高築的開發中國家，恐將衍生另一場全球金融災難。22日，阿根廷未能就重組660億美元債務與國際債權人達成協議，當天到期的5億美元外債利息逾期未付，產生「技術性違約」，成為了阿根廷史上第9次主權違約（倒債），也是本世紀第3次。

【3】同婚周年 超過5成民眾認同

同性婚姻專法上路滿1周年，行政院性別平等處民調顯示，超過5成民眾「贊成」同性婚姻，比起前年的民調已顯著提升15個百分點；同時，也有超過5成民眾認為同性婚姻「不會破壞家庭制度與倫理」，較前年增加13.1個百分點。

【4】新聞透視》全球拚經濟 台灣搞政治

蔡政府第二個任期一上路，就喊話將出手翻修政體，揚言廢考、監兩院，把五權變三權。在全球進入後疫情時代，各國拚命在經濟風暴中尋找活路之際，唯獨台灣像是活在烏托邦，自顧自地把政治放在經濟之上，這對817萬名把票投給蔡英文的人而言，「拚政治」是他們想要的嗎？企圖藉由修憲，打造個人歷史定位的蔡英文，有必要審慎思考施政的急迫性。

【5】新鮮人求職生死鬥 台青參一腳

畢業季將至，今年將有28萬名大專校院應屆畢業生投入就業市場，但受新冠肺炎疫情影響，國內就業機會緊縮，不少服務業吹起熄燈號，職場新鮮人苦於找不到工作；部分台企還有意撤除大陸廠與台幹，原本打算轉職的青年工程師也反映找不到工作。

(中時電子報)