在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯，示威群眾舉著「支持沒有飢餓的隔離」，要求當局向弱勢群體提供資源。（路透）

【1】阿根廷又倒債 全球金融恐釀災

新冠疫情導致全球對出口商品需求急劇下降，一波主權債務危機正襲向債台高築的開發中國家，恐將衍生另一場全球金融災難。22日，阿根廷未能就重組660億美元債務與國際債權人達成協議，當天到期的5億美元外債利息逾期未付，產生「技術性違約」，成為了阿根廷史上第9次主權違約（倒債），也是本世紀第3次。

【2】世衛敲警鐘 拉美成疫情新震央

拉美地區新冠疫情持續加劇，其中，巴西22日累計確診病例達33萬0890例，超越俄羅斯升至全球第二位，僅次於美國。俄防疫指揮部23日則又公布新增9434例，累計達33萬5882例，因此俄又超越巴西。不過，巴西單日新增確診破2萬例，預料23日再公布累計病例時可能又取代俄，重登全球確診總數第二位。

【3】疫情助長非洲減債呼聲 北京為難

持續蔓延的新冠疫情重創貧窮的發展中國家，尤其是原本就飽受天災人禍折磨的非洲。現在，越來越多非洲國家以受疫情影響為由，要求中國大陸減免先前援助或積欠的債務，這個局面也讓北京感到十分為難。

【4】 星確診破3萬 印度防疫大挑戰

新加坡衛生部23日表示，新增新冠確診病例642例，累計確診病例達31,068人。其中99%確診病例係住在集體宿舍的外籍勞工，另有6人是當地永久居民，確診總數居東南亞各國之首。

【5】 陸發表世界首個疫苗人體臨床數據

中國工程院士陳薇領銜的團隊，周五公布全球首個新冠疫苗Ⅰ期人體臨床數據，108人接種疫苗後，均出現顯著的細胞免疫反應，但仍需進一步試驗，以確定免疫反應是否能有效預防病毒感染。對此，美國專家持保留態度。

(中時電子報)