近日高雄降下豪雨，多處地區因排水不及傳出災情，高雄市長韓國瑜也四處奔波視察，並透過臉書回報處理狀況。昨天(23日)國民黨台北市議員羅智強特地南下相挺，正妹韓粉李明璇在臉書上表示，感謝羅議員幫韓市長加油，也盼公道在人心，高雄會更好。

李明璇昨晚在臉書上表示，感謝羅智強來到高雄，為韓市長加油打氣。並稱讚韓國瑜治水超有感，尤其是清淤4000公里「防汛超前部署」做得很好，讓全市回報的119處積水，都在昨天就消退了。並指出，雖然韓市長依舊面臨假消息的傷害，但仍馬不停蹄地在第一線勘災，真心用行動與高雄市民站在一起。

隨著罷韓投票日將近，李明璇也向高雄人喊話，如果高雄人願意給韓市長繼續奮鬥的機會，以她認識的韓市長，絕對會把高雄市政做好。不貪污、不炒地皮、不包工程全心全意打拼為高雄，始終如一。

文末，她還說，前方看似一無所有的曠野，但仍盼望公道在人心。只要一個念頭轉變，高雄將會繼續前往迦南美地。

正妹韓粉李明璇與台北市議員羅智強。(取自李明璇臉書)

(中時電子報)