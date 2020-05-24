清潔隊人員徒手清理水溝。（圖／摘自高雄市政府環保局臉書）

高雄這幾日降下大雨，許多地方都傳出水患，高雄市長韓國瑜忙著在各地奔波視察，並在臉書回報各地的處理狀況，高雄市環保局清潔隊也無畏風雨出勤，甚至徒手挖水溝，以維持排水暢通。

豪雨過後，民眾反映興隆路元亨寺附近，水溝落葉堵塞排水問題，環保局立即派員冒雨前往清理，但因水溝窄小，清潔人員只能彎下腰徒手清理。

網友看了紛喊「辛苦了」、「謝謝」，也提醒人員注意安全，「你們真的很用心，我都很能感受到」、「難怪高雄的道路好乾淨喔！謝謝你們」、「你們是最棒的！」「您們辛苦了！大雨過後的清除工作很重要，不然太陽曬溫度升，登革熱等傳染病就會出現了」。

「高雄市政府環保局」臉書也指出，已巡檢各轄區易積水地區，特別針對側溝洩水孔及排水口，如有樹葉垃圾堵塞情況，立即排除以維持排水暢通，雖然適逢周末假日，仍會持續出勤清理，讓高雄市儘速恢復市容環境。

(中時電子報)