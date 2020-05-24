金正恩一再神隱 引發外界高度關切

在死亡傳聞甚囂塵上之際，北韓最高領導人金正恩結束超過20天神隱現身，出席了軍事會議。

據路透24日報導，朝中社周日說，金正恩主持了勞動黨中央軍事委員會議，以討論增進核能力的新政策。報導說，會中提出新政策，以進一步增進北韓的核戰威懾力，並讓戰略核武力維持高度戒備狀態。

而據《東亞日報》報導，儘管金正恩20多天沒有公開露面，但美國當局已經掌握他的狀況，認為他的住處從元山換到平壤外圍江東郡。美國政府相關人士說，他們在江東郡特閣發現金正恩的車輛，還有他的火車與愛馬。美方認為，他應該是停留在江東郡。據悉金正恩熱愛騎馬，因此遷居時，也會動用搬運馬匹的拖車。

美國當局在傳出金正恩健康傳出異常的4月15日至20日，啟動了「蛛網監視網」。據悉美國對北韓情報能力的核心是名為「鎖眼」（Key Hole，KH-12）的偵察衛星，可以辨識車牌號。此外，美國也投入各種偵察設備，密切監視北韓的情況。

金正恩4月神隱20天之後，5月1日參加了平安南道順天磷肥工廠的竣工儀式，但從2日起，就再也沒有露面。有觀察說，金正恩並沒有回平壤，而會選擇遷居江東郡，是由於平壤的新冠肺炎疫情。據分析，金正恩的專用火車具備移動辦公室的功能，因此短期內，會在特閣和火車等處主政。

也有分析認為，金正恩是考慮到安保問題，避免長時間停留在韓美當局密切監視下的元山。統一研究院高級研究委員趙漢範說，金正恩在元山停留的事實暴露後，隨時都可能更換停留地點。

(中時電子報)