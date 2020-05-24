羅志祥（小豬）與大陸網紅周揚青上月宣布9年情斷，周揚青指控小豬約妹、私生活亂、與旗下女藝人有不正當男女關係，甚至進行多人運動，逼得羅志祥、愷樂接連發文道歉，小豬還選在520發7千字懺情文分享和周揚青的交往點滴，也讓外界關注周揚青與羅志祥是否有望復合，對此，周揚青則在微博小號（個人帳號）全說了。

羅志祥與周揚青分手後，兩人感情動態依舊備受矚目。（圖／本報系資料照片）

隨著羅志祥發表7千字懺情文、再度向周揚青道歉後，小豬還被抓包在網上投票贊成「支持」豬揚復合，不過網上多數都是勸周揚青不要回頭，還有人直接到周揚青小號留言：「希望你可以遇到更好的他然後做最好的自己」，而周揚青也回應：「不著急 先做最好的自己 然後最好的他才會出現」，復合羅志祥機率恐不高。

周揚青回應網友全文。（圖／取材自周揚青微博）

同時，有網友指周揚青悄悄刪除她日前批評羅志祥的留言，對此，周揚青則表示：「刪掉什麼？我什麼都沒刪過」，並表示她現在一心都在拼事業。而羅志祥自從昨（23日）結束14天居家檢疫隔離後，他則是持續神隱，網上和他的潮牌店都不見小豬的身影，羅志祥下一步為何，外界都很關注。

(中時電子報)