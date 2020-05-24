高雄近日受梅雨強降雨影響、部分地區出現淹水災情，也讓罷韓團體撿到槍，狂轟韓市府，更有綠媒刻意取角「拍出土石流」。對此，藍營粉專特別製一張圖回嗆，過去菊市府才是讓高雄淹成水鄉澤國的元兇，更揶揄「民進黨6.6後還給市民一個水都」。

近日高雄部分地區淹水，好在先前韓市長將地下水道提早疏通，才沒讓積水一發不可收拾，前年8.23高雄大淹水，災情嚴重，許多不是低窪地區的地區，都出現積水，甚至有積水數天未退的誇張光景。

高雄2018年8/23淹大水，輕軌行駛在淹成水鄉澤國的市區。(圖/翻攝自 破壞王衝康哥)

粉專「破壞王衝康哥」昨23日在臉書粉絲團發文開嗆，「水上樂園不好嗎？水上輕軌不好嗎？過去，高雄淹的不只是水，淹的是滿溢的台灣價值！自從中國黨(國民黨)奪走高雄之後，連台灣價值都消退了！這不是我們愛的高雄，更不是幸福之都！」。附圖可見當時8/23夢時代周邊成功路與重劃區因嚴重積水，出現輕軌在水上行駛的照片，完全還原日本著名動畫《神隱少女》的水上列車。

其他網友也紛紛開酸，「666之後就不會淹水了更不會積水，地永遠是乾的～」、「營造一個水都樂園， 要付出多少年心思」。

(中時電子報)