受滯留鋒面及西南氣流影響，南台灣降下豪雨，高市府23日召開「0519豪雨應變中心第4次工作會議」，經過統計，此次豪雨造成高雄119個積淹水點，已全數退水完畢，市長韓國瑜感謝各局處及各地區長齊力合作，才能在這麼快的時間完成退水工作，但還是有仍須改善之處。未料這段淹水期間仍受到許多人批評！對此，前國民黨立委柯志恩提及韓的治水績效，並表示行政院副院長陳其邁也冒雨趕赴高雄「視察」，網路一片叫好聲，「怎麼覺得是『元配』還未被休掉，『小三』就迫不及待要上位了呢？」

柯志恩在臉書指出，連日來的大雨，下得大家心慌慌，原本要去高雄的行程也取消了。他說看著新聞不斷播出高屏地區淹水的畫面，清淤修路是否有效，積淹水點何時退去，都是檢驗市府團隊的指標，岡山潭底居民稱讚積水比過去退的快，另一方鹽埕區居民卻罵聲連連，非住高雄的觀眾看得「霧傻傻」，她說要知道韓治水績效如何，還真是要問，你看的是哪一台？

柯提及，高雄市政府平日努力做排水清疏工作，長度高達14萬9406公尺，中小排水清疏長度10萬9284公尺，雨水下水道清疏長度2萬6340公尺，這是是不爭的事實，能在短短的一年多完成這些基本的清疏工作，以致瞬間大雨的災情比過去緩和，市府團隊的努力值得大家給予鼓勵的。

至於陳其邁冒雨趕赴高雄「視察」，網路一片叫好聲，更大呼「真正市長回來了」，柯不禁表示，大概是她最近家庭倫理劇看多了，怎麼覺得是「元配」還未被休掉，「小三」就迫不及待要上位了呢？

(中時電子報)