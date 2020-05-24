許多網友都會利用Google Map的評論功能，分享自己對店家、景點的親身經歷與心得，偶爾也會出現「報復性評論」，因為不滿而留下一顆星負評。不過一名鄭姓網友的報復性評論卻通通留下五顆星，原來他的各種怨念全部都是針對「前女友」，讓人看了忍不住捧腹大笑！

一名鄭姓網友在Google Map共留下729則評論，已是在地嚮導第6級，由北到南甚至遠到國外景點，他都有留下評論，但每一則都帶有濃濃的怨念！原來這名網友是新北市海山高中的校友，他對學校留下的評論寫下「跟前任在這裡讀過，我恨我前任，長跑10年去澳洲打工就把我甩了。」

（合成圖／Google Map）

至於女方則是華江高中畢業，原PO在該校評論寫下「接送過前任上下課，真希望他走出校門的時候消防車手煞車剛好沒拉，一路划到把他壓扁」。接下來各式各樣的「怨念評論」更是一籮筐，包含在動物原的「兩棲爬蟲動物館」留言「帶前任去過，真希望龜殼花、雨傘節、百步蛇、鎖鏈舌、青竹絲一起跑出來咬他」。

（合成圖／Google Map）

（合成圖／Google Map）

原PO在釣蝦場評論留下「帶前任去過，真應該把他變成釣餌丟下去」，在夜市的評論留下「跟前任去過，真希望有招牌突然掉下來砸死他」，在猴硐貓村留言「帶前任去過，真希望被貓追到掉到和裡一路飄到太平洋再也回不來」，在馬來西亞三寶廟的留言則是「跟前任去過，真希望他掉進古井裡再也爬不出來」。

不過，就算只有他自己一人造訪的景點，原PO也沒忘記提提前女友，他在豐原一間KTV留下評論「沒帶前任去過，很可惜不能假裝沒站好撞她下樓」。原PO的148則評論已有11.4萬人看過，雖然帶有滿滿的怨念，但每一則留言都是五顆星，沒有連店家一起報復，也讓網友在在大笑之餘，稱讚他還算通情達理。

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(中時電子報)