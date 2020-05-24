《最後一舞》播畢之後，導演說了幾個沒有被收錄在影集的重要人物，包括傳奇教頭萊里(Pat Riley)。萊里執教生涯帶領的湖人、尼克、熱火都曾敗在90年代的公牛隊手中，喬丹(Michael Jordan)還在夏威夷搶走他的套房。

大概在1992或93年，萊里去夏威夷度假，住在一間總統套房，沒多久他接到飯店經理的電話請他把房間讓出來。「萊里先生，因為突然有貴賓駕到，請你收拾行李搬出總統套房，我們會另外免費提供你很棒的房間。」

萊里聽到有免費房間就算了，他搬完之後到泳池休息，抬頭看到總統套房的陽台站著一個人向他揮手，竟然是喬丹！原來是喬丹搶走了萊里的總統套房。

有趣的是萊里執掌熱火時，他是最先把喬丹23號球衣退休的人(2003年)，他表示「雖然喬丹沒效力過熱火，但對整個聯盟做出了巨大貢獻。」這比公牛隊退休23號還早了6年，以傳達萊里對喬丹的敬意，也意外造成詹姆斯(LeBron James)日後加盟熱火時無法使用23號。

(中時電子報)