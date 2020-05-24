高雄市長韓國瑜上任後，清淤工程不遺餘力，近日大雨不斷，各界也關注高雄水患狀況是否改善。對此，李正皓表示，過去「韓流」靠著水災民怨崛起，這場大雨就是考驗，可能也是罷韓成功與否的關鍵之一。

罷韓倒數，李正皓在《雲端最前線》網路節目中指出，有兩個關鍵事件，第一個是下雨，第二是香港版國安法，下雨屬市政層級，香港版國安法則是國家位階。

李正皓表示，韓國瑜不斷強調路平、燈亮、水溝通，現在這場大雨，就是檢驗水溝有沒有通的關鍵，「不要忘了韓流是怎麼起來的，是2018年823大水災」，高雄被雨彈炸出5000個天坑，賴清德說過，這種雨下到哪個縣市不會淹水，加上蔡英文搭坦克車到嘉義視察，民怨爆發，韓國瑜跟著崛起，「一場雨可以帶來韓流，一場雨也可以帶走韓流」。

至於香港國安法，李正皓說，這是國家位階、國家認同跟兩岸關係的部分，層次又更高了，韓流在反送中的時候開始消退，而現在是一個最好時機，如果韓國瑜表態，一定程度可以止血。

主持人楊文嘉也問，在大雨、香港國安法兩者交叉作用下，罷韓的氣勢是漲或跌？李正皓認為，應要兩手處理，政治、政策要同時兼顧，若不表態恐被質疑是否親中，若兩個都沒處理好「掛定了」！

對此，王時齊則認為有點為難，因高雄雨真的非常非常大，做為高雄人都會緊張，市長應先處裡淹水，這對高雄來說比較急。

(中時電子報)