【1】濫倒廢棄物 新北跨縣市追捕

新北市環保局會同三峽警分局22日前往三峽區熊空產業道路，稽查外縣市業者違法傾倒廢棄物，現場發現不少棄置的營建混合物，警方透過監視器掌握車牌，約談業者到案，業者辯稱「不知道要送去哪？」訊後依違反《廢棄物清理法》函送法辦。

【2】桃市府爭取興建14A滯洪池

中壢區環中東路至中壢工業區一帶，因地勢低窪，排水系統無法排出內水，導致新中北路及環中東路常在豪雨、颱風期間淹大水，當地民眾苦不堪言，桃市府爭取中央補助興建大牛欄分渠14A滯洪池，內政部長徐國勇23日在市長鄭文燦陪同下視察，期盼解決地方長久以來淹水問題。

【3】媽祖園區建雕像 多數居民贊成

為解決大安媽祖文化園區「有基座、沒有雕像」窘境，台中市政府23日在大安媽祖園區舉辦公聽會，吸引約500名大甲、大安與外埔區民眾到場。會中雖有建築師指出巨大雕像有安全問題，但當地居民多數贊成興建雕像。市府表示，會將民眾意見全數帶回研議。

【4】韓國瑜視察治水 民眾肯定

高雄市長韓國瑜23日上午前往岡山區潭底社區視察排水改善工程進度與防汛準備，並與副議長陸淑美、議員方信淵、宋立彬，以及當地區里長等人了解積淹水狀況。當地居民肯定市府的治水態度；韓國瑜希望治水不分黨派。

【5】北市部分場館解封 室內限百人

新冠肺炎疫情趨緩，北市府宣布，部分場館25日起開放100人以下使用，包括公園場館、各區民活動中心、行政中心禮堂、公民會館、新移民會館及非政府組織會館等，所有場館全面施行單一出入口、入場實名制、戴口罩、量額溫等措施。

(中時電子報)