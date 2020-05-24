致災性豪雨猛襲南台灣，使高雄、屏東多個地區淹！高雄市長韓國瑜因而遭到批評。然而，除了治水關卡之外，大雨後馬路是否會出現坑洞，也成為外界關注焦點！國民黨革實院長羅智強稍早指出，有網友認為韓治水、路平做的好是「基本的」，有什麼好說的？遭羅反擊「問題是你偉大民進黨執政20年，出了偉大的陳菊和謝長廷，讓高雄天坑五千、遇水不退！」

羅智強在臉書指出，1450說，韓國瑜治水、路平做的好是「基本的」，有什麼好說的？對此，羅直言，問題是民進黨執政20年，出了偉大的陳菊和謝長廷，讓高雄天坑五千、遇水不退！羅痛批，民進黨連「基本的」都做不好。

對於此波梅雨鋒面，在全台多處造成積水，但是高雄市政府反應快速，讓區域積水退去速度比以往快速許多，羅大讚，這就是韓國瑜的真功夫！他說韓市府在108年區域排水清疏長度14萬9406公尺，中小排水清疏長度10萬9284公尺，雨水下水道清疏長度2萬6340公尺。短短一年多內完成「基本的」清疏工作，已經加速退水速度，「陳菊、謝長廷，你們不汗顏嗎？」

網友則紛紛表示「現在是顏色對了，沒做事也對」、「事前市區水溝的清理工作紮實，這次雨量驚人但未成災，偏遠山地地區還需努力，雖然是基本的市政，有心來做畢竟就是好市長！」、「高雄市民都很清楚實情，如果不是去年韓市府圖對認真清除排水道，像這幾天下的大暴雨 高雄市不知道又要淹得多慘了」、「有沒有做事，百姓心裡一把尺！」

(中時電子報)