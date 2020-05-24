後疫情時代，高雄市拚觀光大型活動第一彈今（5/23）起至6/7一連16天在愛河兩岸推出花卉裝置藝術展，以20萬支美麗花朵打造，為南部花農紓困，展現台灣人在疫情下堅韌、溫柔、寬容的一面，再造愛河打卡新熱點。

《熊愛你 溫馨傳情》花卉藝術展 23日高雄愛河登場

由行政院農委會農糧署指導，中華文心蘭產銷發展協會主辦，高雄市觀光局協辦 的109年「花現美好 綻放幸福」花卉推廣活動，在《熊愛你，溫馨傳情》開幕活動中，農糧署南區分署姚志旺分署長、高雄市觀光局邱俊龍局長代表贈花給疫情中辛苦的醫護人員和觀光旅宿業者代表，由高雄市立聯合醫院張宏泰院長、高雄市旅館公會周文彬理事長、高雄市觀光旅館公會徐嘉仲總幹事代表受贈，也為受到疫情影響而外銷受阻的花卉產業盡一份心力。

《熊愛你 溫馨傳情》花卉藝術展 23日高雄愛河登場

邱俊龍局長指出，感謝高雄市醫療人員的努力，高雄市目前新冠肺炎是六都中唯一維持本土0確診的城市。本活動是後疫情時代，高雄大型觀光活動的第一彈，地點選在高雄的母親之河－愛河，就是因為高雄市觀光局一年來全力打造愛河，已經把人流再次帶回愛河周邊，細數這一年愛河的巨大轉變，包括河東白色戀人貨櫃屋、河西文創餐車市集，還有愛河水舞和愛之鯨，現在更加入本次為期16天的活動，在愛河兩岸布置6大花卉藝術，相信會帶來更多的觀光客。

《熊愛你 溫馨傳情》花卉藝術展 23日高雄愛河登場

目前高雄市推動安心旅遊，推出一系列振興國旅方案，與高市旅行公會、旅館公會、觀光旅館公會共同推出9大觀光旅館「聯合商品券」，購買8000元商品券再送800元，可用於住宿或餐飲，觀光局加碼送早餐或房型升等；32家旅館推「聯合住宿券」買8000元送6張住宿券，觀光局再送1晚住宿券，等於8000元可住7晚，歡迎讓國內旅客在疫情後，國內旅遊首選高雄。

本活動除了為期16天的裝置藝術展示， 5/30(六)、5/31(日)等2天在愛河河西高雄橋至中正橋間，更聚集了高質感的餐車市集、花市、型農市集，讓全國民眾來到高雄愛河畔賞景玩樂，度過悠閒的初夏五月天。

(中時電子報)