昨天中央疫情指揮中心指揮官陳時中昨率領「防疫五月天」南下遊墾丁2天，示範防疫新生活，幫業界打強心針，鼓勵大家國內旅遊。但當地飯店業者卻很火大，想到中央當初發布「國家級警報」點名墾丁，害4月住房率跌到只剩2成，如今疫情緩和訂房也只微幅上升，想到就氣！「都是中央害的」。

有旅遊業者指出，4月初清明節連續假期時，指揮中心呼籲民眾不要去人多的景點，更發出「國家級警報」的細胞簡訊，害遊客來墾丁玩回家還要自主健康管理14天，把所有遊客都嚇回家，墾丁原本湧進滿滿人潮，隔天瞬間清空，陳時中這次或許是帶著「贖罪」的心情回來。

《聯合報》更報導，有墾丁飯店業者表示，中央發布「國家級警報」後把遊客全嚇跑，就算推超殺優惠，4月住房率也僅剩2成，低到不敢相信。另個飯店業者也說，現在訂房有微幅上升，仍是不敵花東，想到怎能不生氣？最火大的是還被社會大眾貼上「不顧防疫、只顧賺錢」的標籤。

(中時電子報)