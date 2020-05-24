陳時中（中）接受屏東縣長潘孟安（左）招待，在枋寮鄉的可可山莊享用黑鮪魚大餐。這頓大餐由知名的東港佳珍海產餐廳辦外燴，老闆蕭受發（右）親自出馬。（照片來源：佳珍海產餐廳臉書）

東港佳珍海產餐廳為陳時中部長等人準備的黑鮪魚「Otoro大餐」。想吃這套「部長大餐」，可向佳珍海產預約。（照片來源：佳珍海產餐廳臉書）

台灣連續41天沒有新冠肺炎新增本土案例，中央疫情指揮中心指揮官陳時中昨（23日）率「防疫五月天」南下墾丁，推廣「防疫新生活」。人氣爆棚的陳時中，所到之處皆被人群包圍，但他昨晚卻神秘「消失」約2小時，引發議論。不過，神秘行程被知名的東港佳珍海產餐廳洩露，原來，陳時中等人跑到枋寮鄉的可可山莊享用黑鮪魚大餐。

陳時中昨率「防疫五月天」的周志浩、莊人祥、陳宗彥等人，南下墾丁宣傳防疫新生活。日前行程披露，晚餐要到東港吃海產，但昨晚媒體卻在東港撲空，不見陳時中等人身影。

阿中部長消失的2小時去哪了？知名東港佳珍海產餐廳在臉書PO文揭密，老闆發哥親自出馬，準備了黑鮪魚「Otoro大餐」，跑到枋寮鄉的可可山莊辦外燴，招待陳時中等人。

據自由時報報導，原來，這是屏東縣長潘孟安的貼心安排，希望讓陳時中等人能安靜自在地享用屏東黑鮪魚料理，因此特地安排到可可山莊用餐。佳珍海產PO文，他們準備了黑鮪魚生魚片、鮪魚骨髓等料理，讓陳時中大讚美味之餘，也親自命名這頓餐為「部長套餐」。

(中時電子報)