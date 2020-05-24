西甲足球準備好要復賽了，西班牙總理桑契斯(Pedro Sanchez)宣布：「西甲將於6月8日回歸，足球有巨大收視群，而且不會是唯一復工的休閒娛樂賽事。」西國次級足球聯賽也會同時復賽。

新冠疫情讓西甲足球從3月12日停賽至今，桑契斯說：「西班牙政府已經做好一切該做的事，大家都看見了曙光，現在是時候回歸我們的日常生活。」畢竟工廠都能復工了，閉門踢足球也沒那麼危險了。

德國政府的防疫做得較好，德甲是歐洲第一個復甦的頂級足球聯賽，5月就已開踢。葡超將於6月3日復賽，義甲與英超也將目標訂在6月中。法甲則慘遭腰斬，本季賽事提前結束。西甲停賽前的榜首是巴塞隆納，領先皇家馬德里2分，各隊都還剩11場比賽。

法國的新冠肺炎累積感染人數18萬，雖然比西班牙和義大利還少，但法國康復速度較慢，還有一半病患未痊癒。西義兩國各有13萬與19萬以上病患康復，顯示疫情正在減緩。德國累積感染數也將近18萬人，但已有16萬人康復。

(中時電子報)