看來NBA本季在奧蘭多迪士尼世界重新開打機會越來越大！NBA發言人麥克巴斯24日發布官方聲明，確認聯盟已經開始跟迪士尼公司針對恢復本季剩餘賽事進行試探性對話，雙方洽談地點將在奧蘭多的ESPN廣闊世界綜合體育場館，時間則在7月下旬。

「在跟NBA球員工會合作下，NBA正跟迪士尼公司展開試探性對話，商討7月下旬，選在佛羅里達州的迪士尼旗下ESPN廣闊世界綜合體育場館恢復本季剩餘賽事，」麥克巴斯說，「該地點將作為僅供NBA使用的獨立環境，用於比賽、訓練且提供住宿。」

「我們的首要目標仍是全體相關人員的安全與健康，也正在跟公共衛生安全專家，以及政府官員合作制定一份綜合性的指導綱要，進而確保適當的醫療措施與保護手段可以落實。」麥克巴斯在聲明稿中表示。

位居奧蘭多的ESPN廣闊世界綜合體育場館，內部包含3座標準籃球場地，且在周圍擁有足夠的飯店設施，作為NBA本季復賽的主要場地，當然相當適合，問題是NBA能否做好防範新冠肺炎的相關措施，以及球員、教練與工作人員是否自律。

(中時 )