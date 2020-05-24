西班牙總理桑傑士23日記者會畫面。

西班牙新冠肺炎疫情趨緩，總理桑傑士（Pedro Sanchez）昨（23）日宣布，西國最壞的情況已過，自26日起，全國哀悼10天。

綜合西班牙最大英文報《歐元週報》（Euro Weekly News）、《國家報》（El País）英文版報導，西班牙總理桑傑士周六下午召開記者會宣布，為哀悼逝者，自周二起，西班牙全國進入10天哀悼期。

桑傑士表示，最糟糕的情況已過，西班牙的防疫成就並非只是幸運之神眷顧，「我們正走在正確的道路上。」

「西班牙人擊退了病毒，我們已經克服了疫情大流行，並且開始過渡到新常態。」

「在我們之間，我們已經阻止了本世紀最慘的災難」，不過前方仍有重建國家的挑戰，他宣布，自周二起，西班牙政府將會正式宣布官方哀悼期，哀悼會維持10天。

不過桑傑士也警告，距離戰勝病毒還有一步之遙，「一直到疫苗出現，我們都必須保持謹慎」，「世界衛生組織已經提出警告，第2波疫情並非不可能，所以我們要保持警戒。」

桑傑士昨天也宣布，7月起將開放西班牙邊界，讓海外遊客可以到西班牙觀光。6月起，西班牙甲級足球聯賽也將重新開打。

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）全球疫情統計，截至24日上午9時，西班牙共有逾23萬人感染新冠肺炎，2.8萬人喪命。

(中時電子報)