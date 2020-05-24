「電音女神」謝金燕作風向來相當低調神祕，然3年前她經過長時間神隱休息後，再復出時做出重大改變，開設了官方臉書、IG等帳號，開啟與粉絲直接互動的橋樑，姐姐也很積極在社群分享工作、生活點滴，讓粉絲很開心日常生活有她陪伴，而喜歡嘗鮮與挑戰的她，日前曝光一組新造型，自嘲是「阿呆瀏海」，但眾人評價卻意外地好。

謝金燕前天(5/22)在IG貼出美照，曝光了新造型，照片中，姊姊梳了個服貼高馬尾，獨留額前正中央一小撮短短的齊瀏海，竟是學生時期才見過的眉上3公分，身上則穿了白底彩色塗鴉印花、胸前有個大蝴蝶結的洋裝，臉上仍掛著自信帥氣的表情，看起來頗有衝突美。

而對於新造型，謝金燕超喜歡，說這根本「又呆又帥，呆的時髦炸」、「別說她不像謝金燕，那氣場你無法掌控」，一番話獲得認可，因為這髮型跟服裝，襯托出她的巴掌臉跟細緻五官，讓粉絲盛讚「這不是每個人都可以剪的」、「只有姐姐能駕馭這種頭髮」。

(中時電子報)